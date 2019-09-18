Тяжелобольную девочку из Читы прооперировали в Москве

Москва, 18 сентября. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям доставил тяжелобольную 11-летнюю девочку из Читы в Москву для прохождения повторного курса лечения. Столичные врачи прооперировали ребенка, сообщила директор фонда Святителя Василия Великого, также возглавляющая попечительский совет Центра, Елена Мильская.

Отмечается, что девочку по приезде из Читы госпитализировали в детскую клиническую больницу имени Башляевой. У ребенка была диагностирована холестеатома левого уха. После полного медицинского обследования маленькую пациентку прооперировали.

«Девочке уже сделали операцию. Она чувствует себя хорошо. На следующей неделе она поедет домой», — сказала Елена Мильская.

Летом 2019 года 11-летняя жительница Читы прошла в Москве первый курс лечения в составе первой группы тяжелобольных детей по программе Национального центра «Область здоровья».

Всего квалифицированную медицинскую помощь получили 11 пациентов из разных регионов Забайкалья. Список детей, которые отправятся в столицу на лечение, был сформирован по итогам выезда врачей Тушинской больницы в Забайкальский край. Московские специалисты осмотрели и проконсультировали в Чите 301 пациента с тяжелыми диагнозами.

Напомним, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и правительство Забайкальского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты детей и развития системы добровольчества на территории региона.