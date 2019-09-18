Зюганов заявил, что Путин согласился встретиться с лидерами думской оппозиции

Москва, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин согласился провести встречу с лидерами думской оппозиции, которые ранее выступили с предложением отменить «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах для тех кандидатов, которых выдвигают парламентские партии. Об этом заявил руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.

Он отметил, что предложил президенту РФ провести встречу с лидерами парламентской оппозиции.

«Президент согласился собраться со всеми лидерами, а мы, три лидера [думских фракций], кроме «Единой России», вносили [предложение] отменить порог («муниципальный фильтр». — Прим. ред.)», — сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия-24».

Лидер коммунистов выразил недовольство тем, что, в соответствии с нынешними нормами, партия может беспрепятственно выдвинуть кандидата в президенты, однако для выдвижения кандидата в губернаторы необходимо преодолеть «муниципальный фильтр».

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с Геннадием Зюгановым. В рамках беседы обсуждались инициативы КПРФ по изменению избирательного законодательства.