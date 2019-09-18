Правительство Украины уволило главного идеолога декоммунизации

Киев, 18 сентября. Правительство Украины уволило Владимира Вятровича с должности главы украинского института национальной памяти. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

«Вятрович Владимир Михайлович уволен с должности председателя украинского института национальной памяти по соглашению сторон», — говорится в сообщении.

Позднее сам Вятрович сообщил об увольнении на своей странице в Facebook. По его словам, за минувшие пять лет институту национальной памяти удалось реализовать большую часть из поставленных целей. По мнению Вятровича, одним из главных «достижений» института является официальное признание «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА1, запрещена в РФ).

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году Вятрович был назначен на должность главы украинского института национальной памяти. Так называемый институт принимал активное участие в кампаниях по «декоммунизации и дерусификации Украины».

В марте 2019 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Вятровича уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным ведомства, с 2014 года Вятрович неоднократно отрицал принадлежность украинских националистов к войскам ваффен-СС, а также пытался опровергнуть их причастность к преступлениям против мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.