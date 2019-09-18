Вернувшаяся покрасоваться на камеру Соболь даже не знала фамилию Устинова, уверен Ortega

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Любовь Соболь неудачно попыталась вступиться за актера массовки Павла Устинова. Соболь, очевидно, совершенно не волновала судьба Устинова, ее больше беспокоили политические очки, которые она могла бы заработать. Ради того, чтобы лишний раз пропиариться, ей пришлось вернуться из отпуска, который она проводила на Кипре.

Автор известного Telegram-канала Ortega специально для Федерального агентства новостей прокомментировал действия Соболь. По его словам, так называемая юрист демонстративно публиковала кадры своего отдыха, который недоступен большей части россиян.

«Она не просто отдыхала, она, не стесняясь, публиковала фоточки, где она в кабриолете, как отдыхает на курортном Кипре. И ей совершенно по барабану на тех, кто сел. Я уверен, что и фамилию Устинова она наверняка не знала. Она провела свою «предвыборную кампанию», получила все необходимое бабло и уехала отдыхать и развлекаться», — возмущается публицист.

Собеседник ФАН обратил внимание и на то лицемерие, которое демонстрировал Навальный и вся его команда.

«Была «трагическая история» — Навальный заявлял, что они остались без копейки денег. А теперь все они на курортах. На какие, как говорится, шиши? Или, может, не все деньги арестовали?» — иронизирует он.

В заключение автор Telegram-канала отметил, что Соболь, узнав о том, что история с Устиновым вызвала широкий общественный резонанс, попыталась хайпануть на этом, для чего и вернулась в Россию. Причем на судьбу человека ей было, по большому счету, плевать.

«И тут выясняется, что существует какой-то актер. И что другие актеры готовы за него как-то вписаться и начали вписываться. И благодаря этому резонансу началась движуха. Что называется, не дают спокойно отдохнуть человеку. И со своим средиземноморским загаром, уверен, чертыхаясь и плюясь, Соболь катится в Москву на этот пикет. Хотя она к этим событиям никогда отношения не имела и иметь не собиралась. Человек просто приехал покрасоваться перед камерами. То, что у нее кризис совести, мы и раньше знали. Если бы раньше Устинов «уехал» в лагерь, и никто бы не сказал и слова, то Любовь Соболь и дальше бы оставалась на своем прекрасном Кипре», — подытожил автор Ortega.

Напомним, нескольким участникам несанкцонированных митингов дали реальные сроки за физическое насилие в отношении силовиков. В их числе и Павел Устинов, получивший 3,5 года колонии строгого режима за нападение на полицейского, которому, по версии следствия, вывихнул плечо. А виновата в этом, скорее всего, сама Соболь — это она не потрудилась согласовать митинг или выбрать место, предложенное мэрией. В этом случае люди были бы в безопасности.