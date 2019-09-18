Украина озвучила свои условия транзита российского газа

Киев, 18 сентября. Украинские власти озвучили свои условия продления контракта на транзит российского газа в Европу, срок которого истекает в этом году.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, Киев рассчитывает продлить соглашение на 10 лет и поставлять каждый год по 60 млрд кубометров газа. При этом в новом контракте украинская сторона намерена предусмотреть возможность увеличения объема транспортируемого газа до 90 млрд кубометров. Как это отразится на тарифах, министр уточнять не стал. Таким образом, Киев намерен обязать Россию гарантировать поставку в Европу как минимум 600 млрд кубометров газа.

«У нас есть позиция, которую ранее уже озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию», — отметил Оржель, выступая на пресс-конференции.

Чиновник подчеркнул, что именно эти условия предложит Украина на трехсторонних консультациях по газу, которые состоятся в этот четверг в Брюсселе, передает «Утро.ру».

Отметим, что Украина, опираясь на поддержку ЕС, требует от России продлить контракт на транзит газа, несмотря на то, что продолжает заваливать «Газпром» судебными исками. Для Киева данный вопрос чрезвычайно важен, поскольку в случае запуска Россией газопровода «Северный поток — 2», который прокладывается в обход Украины, необходимость в украинском транзите отпадет.

Москва, тем не менее, заявляет, что готова рассматривать вопрос пролонгации договора, однако только условии отзыва всех исков и только если это будет экономически выгодно.