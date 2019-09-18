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Бондарчук и Андреева подарили всем гостям свадьбы по «антипохмельному» набору

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Бондарчук и Андреева подарили всем гостям свадьбы по «антипохмельному» набору

Санкт-Петербург, 18 сентября. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева подарили каждому гостю свадьбы так называемый «антипохмельный» набор. Необычным подарком похвасталась актриса Оксана Фандера на своей странице в Instagram.

Фандера специально для свои подписчиков разложила на столе все содержимое подарка молодоженов. В центре снимка лежит мешочек, на котором написано Hangover kit, что переводится как «Похмельный набор». Рядом с упаковкой расположились шоколадка, мятные таблетки, лейкопластырь, антипохмельные препараты, патчи и жевательная резинка, а также записка от Бондарчука и Андреевой, которая начинается со слов: «Друзья, добро пожаловать в Петербург!».

«Мешочек счастья для гостей, — прокомментировала подарок Фандера. — Для послесвадебного утра».

Бондарчук и Андреева подарили всем гостям свадьбы по «антипохмельному» набору

Гостья также посвятила пару строчек виновникам торжества.

«Я люблю этих ребят. Пусть их любит весь мир — они достойны этого!» — написала она в подписи к посту.

Напомним, свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой прошла в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. Место проведения торжества до последнего момента держалось в секрете. Мероприятие было максимально закрытое: попасть на него можно было только по приглашению.

Ранее в Сети появилось видео со свадьбы известного режиссера и популярной актрисы.

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