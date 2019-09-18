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Экономика

Эксперт объяснил, почему Киев не сможет выполнить свои же условия по транзиту газа

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Серьезный износ ГТС не позволит выполнить Киеву свои условия контракта по транзиту газа

В преддверии трехсторонних консультаций (РФ — ЕС — Украина) в Брюсселе по газу Киев предложит Москве заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Киев не сможет транспортировать такой объем газа на столь длительный срок из-за возможного серьезного износа своей газотранспортной системы (ГТС), заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя новые условия транзитного контракта с Россией, предложенные Украиной.

Оржель добавил, что российской стороне будет предложено прописать возможность увеличения объема транспортируемого газа до 90 млрд кубометров в год.

«У нас есть позиция, которую ранее уже озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Мы поддерживаем ее, — сказал министр. — Там были названы определенные объемы, касающиеся транспортировки, и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию — 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции».

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» подойдет к концу 31 декабря 2019 года.

После запуска трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» такие условия нереальны для России, говорит Разуваев. Кроме того, неизвестно состояние украинской ГТС, отмечает руководитель ИАЦ.

«Надобность «Газпрома» в транзите газа через Украину будет составлять 10 млрд кубов. Это еще и очень длительный контракт. Поставки 60 млрд и более кубов маловероятны. Я думаю, что износ украинской ГТС настолько серьезен, что они просто не потянут транспортировку такого объема газа на такой длительный срок. Никто не знает, в каком состоянии находится украинская ГТС, они просто физически не смогут реализовать условия контракта», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Серьезный износ ГТС не позволит выполнить Киеву свои условия контракта по транзиту газа

Украине необходимо максимально быстро решать вопрос по газу, но условия диктует Россия, подчеркивает эксперт. Также он добавил, что после строительства трубопроводов в обход Украины Киев окажется в очень слабом положении.

«Поэтому условия «Газпрома» с очень высокой вероятностью станут реальностью. Я думаю, что они все прекрасно понимают, но пытаются себя показать с хорошей стороны и как транзитера», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» заключила соглашение с крупным международным трейдером на поставку 450 миллионов кубометров газа. В «Нафтогазе» заявили, что поставки в рамках соглашения будут осуществляться в первом квартале 2020 года.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук сообщил, что правительство Украины одобрило для компании «Нафтогаз Украины» план анбандлинга, то есть создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).

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