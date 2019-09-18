Эксперт объяснил, почему Киев не сможет выполнить свои же условия по транзиту газа

В преддверии трехсторонних консультаций (РФ — ЕС — Украина) в Брюсселе по газу Киев предложит Москве заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Киев не сможет транспортировать такой объем газа на столь длительный срок из-за возможного серьезного износа своей газотранспортной системы (ГТС), заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя новые условия транзитного контракта с Россией, предложенные Украиной.

Оржель добавил, что российской стороне будет предложено прописать возможность увеличения объема транспортируемого газа до 90 млрд кубометров в год.

«У нас есть позиция, которую ранее уже озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Мы поддерживаем ее, — сказал министр. — Там были названы определенные объемы, касающиеся транспортировки, и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию — 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции».

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» подойдет к концу 31 декабря 2019 года.

После запуска трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» такие условия нереальны для России, говорит Разуваев. Кроме того, неизвестно состояние украинской ГТС, отмечает руководитель ИАЦ.

«Надобность «Газпрома» в транзите газа через Украину будет составлять 10 млрд кубов. Это еще и очень длительный контракт. Поставки 60 млрд и более кубов маловероятны. Я думаю, что износ украинской ГТС настолько серьезен, что они просто не потянут транспортировку такого объема газа на такой длительный срок. Никто не знает, в каком состоянии находится украинская ГТС, они просто физически не смогут реализовать условия контракта», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Украине необходимо максимально быстро решать вопрос по газу, но условия диктует Россия, подчеркивает эксперт. Также он добавил, что после строительства трубопроводов в обход Украины Киев окажется в очень слабом положении.

«Поэтому условия «Газпрома» с очень высокой вероятностью станут реальностью. Я думаю, что они все прекрасно понимают, но пытаются себя показать с хорошей стороны и как транзитера», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» заключила соглашение с крупным международным трейдером на поставку 450 миллионов кубометров газа. В «Нафтогазе» заявили, что поставки в рамках соглашения будут осуществляться в первом квартале 2020 года.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук сообщил, что правительство Украины одобрило для компании «Нафтогаз Украины» план анбандлинга, то есть создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).