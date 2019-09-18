Украина намерена ввести миротворцев в Донбасс в случае провала минского процесса

Киев, 18 сентября. Украина вернется к идее введения миротворцев в Донбасс в том случае, если минские переговоры не принесут результатов по урегулированию гражданского конфликта на юго-востоке страны, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Пристайко заявил, что на данный момент Киев нацелен на решение ситуации на основании минских соглашений. Однако глава МИД Украины не исключает, что переговоры могут не принести результатов.

«Если у нас не выходит и мы упираемся в полное нежелание двигаться дальше, то одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — заявил Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции.

Кроме того, Пристайко не исключил новые подходы в вопросе амнистии участников конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел Украины отметил, что вопрос амнистии зависит от того, «на сколько гибким будет украинский народ, украинские депутаты и правительство». При этом Пристайко подчеркнул, что у Киева есть «красные линии» в вопросе амнистии, освобождать всех Украина не планирует.

Также Пристайко прокомментировал план президента Украины Владимира Зеленского по решению гражданского конфликта. Он отметил, что Зеленский предлагает развести силы и средства сторон сразу по всей линии соприкосновения, а не на участках. Иначе процесс затянется на 300 лет, добавил Пристайко.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.