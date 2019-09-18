Рождество Богородицы 2019: когда отмечают, приметы, обычаи, что нельзя делать в этот день

В субботу, 21 сентября, православные отмечают один из 12 важнейших после Пасхи праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Об истории, традициях, народных приметах и поверьях этого дня — в материале Федерального агентства новостей.

История праздника

О рождении материи Иисуса Христа — Пресвятой Богородице Деве Марии — не сказано в Писании. О нем говорится в апокрифическом тексте середины II века «Протоевангелие Иакова».

Согласно преданию, родители Богородицы — благочестивые Анна и Иоаким, жившие в Назарете и Иерусалиме в первом веке до нашей эры, — долгое время были бездетными. У древних евреев отсутствие детей у супругов считалось божьим наказанием. За это уже престарелого Иоакима однажды даже выгнали из Иерусалимского храма, куда он принес дар Богу вместе с другими женатыми мужчинами.

Огорченный этим происшествием праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы. А Анна, узнав о случившемся, винила во всем себя и взмолилась Богу еще более истово, чем прежде.

И тогда женщине явился Ангел Господень и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, выше всех земных дочерей. Ради нее благословятся все роды земные. Нареки ее Мария».

Этот же Ангел посетил и молящегося Иоакима.

«Бог милостиво принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты встретишь свою жену», — сказал Иоакиму благовестник.

Иоаким немедленно отправился в Иерусалим, где встретил Анну, как и предсказал Ангел Божий. Они рассказали друг другу обо всем, что с ними произошло во время молитв, и решили отправиться в родной город Назарет. Там, спустя девять месяцев, у них родилась девочка, которую назвали Марией. Ее отдали на служение Господу. И именно она, безгрешная, чудесным образом родила Спасителя, зачав его от Святого Духа.

Праздник Рождества Богородицы начали отмечать с IV века.

Традиции и обычаи

Рождество Богородицы считается утешением для бездетных пар. Этот праздник считается женским, а потому в этот день чествуют женщину как продолжательницу рода. А женщины 21 сентября молятся о самом сокровенном, в том числе об избавлении от бесплодия, рождении ребенка и здравии детей.

Есть поверье, что искренние молитвы в Рождество Богородицы не остаются без ответа.

Православные христиане в этот день соблюдают пост, ограничиваясь растительной пищей. Также в этот день запрещен алкоголь.

Древние славяне в этот день праздновали Осенины — праздник урожая, в который благодарили Матушку—Землю за собранные дары. В деревнях устраивали застолья, главным угощением которых служили пироги и караваи из зерна нового урожая.

Незамужние девушки гадали на суженого, на замужество и на удачу. Также было принято чествовать новобрачных.

Считалось, что 21 сентября заканчивается бабье лето и осень окончательно вступает в свои права.

Что нельзя делать в Рождество Богородицы, а что — необходимо

На Руси считалось, что на Рождество Богородицы не следует делать никакую домашнюю работу, нельзя ссориться, сплетничать, сквернословить и осуждать ближних.

Этот день полагается начинать с похода в церковь, где на службе читаются красивые и поэтичные молтивы:

«Рождество твое, Богородица дева, радость возвестило всей вселенной: ибо из тебя воссияло солнце правды — Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную. Святым твоим рождением, пречистая, Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева — от смертной гибели. Славь, душа моя, преславное рождение Божией Матери. Славим тебя, Пресвятая дева, и почитаем святых твоих родителей, и во всем славное прославляем рождение твое».

Народные приметы

Существовало поверье, что погода, которая была на Рождество Богородицы, продержится еще четыре недели.

На Рождество Богородицы также говорили: «Матерь божья капустные головки складывает», потому что наступала пора убирать позднюю капусту, подходящую для засола.

Также Рождество Богородицы называли Луковым днем, потому что в это время выкапывали лук. А еще этот день именовали Пасиковым, потому что из-за пришедших с ним холодов убирали пчел с пасек.