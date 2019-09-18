Москва, 18 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с подписанием «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию о том, что Киев отказывается подписывать «формулу Штайнмайера», из-за чего затягивается подготовка к проведению встречи в «нормандском формате».

«Ведется обсуждение этой темы», — констатировал пресс-секретарь президента России.

Напомним, в 2014 году на Украине началась гражданская война. Жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Луганской и Донецкой Народных Республик — не признали новое руководство страны, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в свою очередь начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей.

Стороны конфликта подписали минские соглашения, которые призваны урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем. Один из пунктов договора — предоставление ДНР и ЛНР особого статуса — прописан в «формуле Штайнмайера». Предложение президента Германии и бывшего министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко, комментируя предстоящую встречу «нормандской четверки», констатировал, что саммит затягивается из-за того, что стороны не могут достичь предварительных договоренностей по «формуле Штайнмайера».