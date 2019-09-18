Путин подарил главе АСИ роскошный букет цветов на день рождения

Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву с прошедшим днем рождения.

Глава российского государства поздравил именинницу перед началом осмотра выставки передовых проектов в сферах образования, медицины, городского и технологического развития. Путин подарил гендиректору АСИ нежный букет цветов.

После президенту РФ показали стенды, посвященные современным трендам в сферах городского развития и активного долголетия. В разделе выставки, посвященном ускоренному технологическому развитию, Путину рассказали о проектах Национальной технологической инициативы (НТИ) и других технологических стартапах. Российский лидер увидел экзоскелеты для промышленного использования (разработаны компанией «Норникель») и медицинской реабилитации.

Также глава государства ознакомился с разработками Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы и компании QRat.