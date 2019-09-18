Трамп поручил Минфину США расширить санкции против Ирана

Вашингтон, 18 сентября. Президент США Дональд Трамп поручил министерству финансов усилить санкционное давление на Иран. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.

«Я поручил министру финансов существенно расширить санкции против государства Иран», — пишет Трамп в Twitter, не уточняя, что послужило причиной для такого решения.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.

В комментариях американскому президенту тут же напомнили его твит 2011 года, в котором политик выражал опасения, что Барак Обама, который в то время возглавлял США, развяжет войну с Ираном, чтобы получить политические очки для выдвижения на второй срок.

Как сообщает «Газета.ру», Трамп также очень гордится своим решением не начинать военную операцию против Тегерана после того, как иранские военные сбили вторгшийся в воздушное пространство страны американский беспилотник-развездчик. Он считает это «проявлением силы».



Отметим, что отношения между США и Ираном, которые начали нормализоваться при Обаме, вновь были подорваны, когда Овальный кабинет занял Трамп. Американский лидер уверен, что «ядерная сделка» с Ираном, которая стала плодом многолетней дипломатической работы, слабо учитывает интересы США, поэтому распорядился выйти из соглашения в одностороннем порядке, после чего вновь ввел санкции.

Трамп открыто заявил, что придерживается тактики «мир через силу» и намерен принудить исламскую республику к подписанию нового соглашения, но уже на более выгодных для американцев условиях.

Действия Вашингтона осудила Россия и многие европейские лидеры. Они даже разработали специальный механизм, который позволял бы Ирану торговать в обход американских санкций. Соединенные же Штаты тем временем пристально следят за Тегераном и вносят в список санкций любые организации и лиц, которые осуществляют деловые контакты с этой страной.