Проект реставрации Никольского собора в Можайске подготовят к маю 2020 года

Можайск, 18 сентября. Проект реставрации Никольского собора в Можайске будет подготовлен к началу лета 2020 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

18 сентября в Никольском соборе состоялось заседание благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, в котором принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, к маю 2020 года будет подготовлен проект реставрации Никольского собора. В ближайшее время начнется поиск средств на восстановление собора. Реставрационные работы начнутся к 2021 году. При этом в ближайшее время в соборе проведут центральное отопление.

«Проект будет готов в мае 2020 года. И у нас есть план, который позволит в этом великолепном, с богатой историей месте, обеспечить центральное отопление. Сегодня, так получилось, что его нет. Это чувствительно для прихожан, поэтому мы постараемся в течение года отопление обеспечить», — сказал Воробьев.

Заседание благотворительного фонда прошло под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. В ходе заседания митрополит заявил о необходимости объединить восстановление собора с возвращением образа святителя Николая Можайского, который в настоящее время находится в Третьяковской галерее.

«Сегодня мы встречаемся в Никольском соборе, памятнике церковной архитектуры, давно ожидающем комплексной реставрации, это хотелось бы объединить с возвращением резного образа святителя Николая Можайского, который находится в Третьяковской галерее. Этого с надеждой просят православные жители Подмосковья», — сказал Ювеналий.

Митрополит также добавил, что во время реставрационных работ в Никольском соборе, образ святителя Николая может находиться в храме Лужецкого Богородицерождественского Ферапонтова мужского монастыря в Можайске, передает телеканал «360».

Никольский собор в Можайске был построен в псевдоготическом стиле в начале XIX века. В 1933 году собор закрыли. В годы Великой Отечественной войны собор был частично разрушен. После войны собор частично восстановили. В 1960-е годы в храме была размещена трикотажная фабрика. Позднее собор был передан Государственному Бородинскому военно-историческому музею. В 1994 году храм вернули церкви.