Стычки митингующих с полицией произошли у здания офиса президента Украины

Киев, 18 сентября. Стычки митингующих с сотрудниками правоохранительных органов произошли у здания офиса президента Украины. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции украинской столицы.

У здания офиса главы украинского государства, которое расположено на улице Банковой в Киеве, собрались инвесторы, которых обманули нечестные застройщики. Об этом пишет ТАСС.

«Инвесторы хотели зайти в здание офиса президента, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили», — рассказала заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яна Семенюк.

По ее словам, информации о пострадавших не поступало. Семенюк рассказала, что акция началась в правительственном квартале утром: колонна из 300 человек отправилась от здания Верховной рады к президентскому офису.

Протестующие намеревались направить заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием оказать содействие выделению финансирования, которое необходимо для завершения строительства жилищных комплексов.