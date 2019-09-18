Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Стычки митингующих с полицией произошли у здания офиса президента Украины

70
0 Оставить комментарий

Стычки митингующих с полицией произошли у здания офиса президента Украины

Киев, 18 сентября. Стычки митингующих с сотрудниками правоохранительных органов произошли у здания офиса президента Украины. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции украинской столицы.

У здания офиса главы украинского государства, которое расположено на улице Банковой в Киеве, собрались инвесторы, которых обманули нечестные застройщики. Об этом пишет ТАСС.

«Инвесторы хотели зайти в здание офиса президента, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили», — рассказала заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яна Семенюк.

По ее словам, информации о пострадавших не поступало. Семенюк рассказала, что акция началась в правительственном квартале утром: колонна из 300 человек отправилась от здания Верховной рады к президентскому офису.

Протестующие намеревались направить заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием оказать содействие  выделению финансирования, которое необходимо для завершения строительства жилищных комплексов.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров