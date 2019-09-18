Трамп назначил своего нового советника по нацбезопасности

Вашингтон, 18 сентября. Президент США Дональд Трамп назначил Роберта О’Брайена своим новым советником по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в своем официальном микроблоге в Twitter.

В сообщении Трамп отметил, что О'Брайен также является очень успешным спецпредставителем президента по делам заложников в Госдепартаменте.

Ранее появлялись сообщения, что кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности может стать глава Госдепа Майк Помпео, но он не захотел совмещать работу на двух должностях.

Предшественником О’Брайена был Джон Болтон. Трамп уволил его 10 сентября. По мнению президента США, у Болтона были слишком жесткие взгляды, он занимал неверную позицию по венесуэльскому вопросу, не ладил с важными людьми в Белом доме. Более того, как отметил Трамп, Болтон оскорбил лидера КНДР Ким Чен Ына, предложив ему действовать «по примеру Ливии» в сдаче своего ядерного арсенала.