Росстат заявил о снижении безработицы до нового исторического минимума

Москва, 18 сентября. Уровень безработицы в России снизился в августе текущего года до 4,3%. Это новый исторический минимум, сообщили в Росстате.

Уровень безработицы в России побил рекорд, зафиксированный в июне. Два месяца назад этот показатель составлял 4,4%, однако в августе опустился еще ниже — до 4,3%. В Росстате подтвердили, что это новый исторический минимум.

«В августе 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в докладе российского ведомства.

700 тысяч россиян зарегистрированы в органах службы занятости населения в качестве безработных. Отмечается, что 600 тысяч жителей страны при этом получали пособие по безработице.

Из текста доклада Росстата за август следует, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,7 миллиона человек. Специалисты пояснили, что это 52% жителей страны.

Ранее в Минтруде сообщили о планах рассмотреть эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на некоторых российских предприятиях в тестовом режиме.