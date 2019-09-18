Бывшая жена Бондарчука не пришла на свадьбу режиссера с молодой моделью

Москва, 18 сентября. Российская телеведущая, модель Светлана Бондарчук не пришла на свадьбу бывшего мужа, режиссера Федора Бондарчука с молодой моделью Паулиной Андреевой.

Брак телеведущей и режиссера продлился около 30 лет, у них родились двое детей. Экс-супруга режиссера отказалась прийти на свадьбу Бондарчука, которая прошла накануне, 17 сентября, в Юсуповском дворце в Петербурге. Телеведущая предпочла провести день в салоне красоты, сделать массаж лица и прогуляться с собаками.

На свадьбу были приглашены российские актеры и деятели искусства, всего торжество посетили около 200 человек. Среди гостей свадьбы был замечен и 28-летний сын Бондарчука. Пара до последнего держала в секрете место проведения торжества, попасть на него можно было только по приглашению. Кроме того, молодожены попросили гостей не пользоваться соцсетями и не публиковать фотографии и видео со свадьбы.

О любовных отношениях 52-летнего Бондарчука и 30-летней Андреевой стало известно в 2015 году. Фанаты заметили, что режиссер стал оказывать знаки внимания артистке и даже пригласил ее в свое авторское шоу «Кино в деталях».