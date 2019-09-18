Отказ Киева от «формулы Штайнмайера» поставил под угрозу саммит «нормандской четверки»

Минск, 18 сентября. Отказ Киева подписывать «формулу Штайнмайера» по предоставлению особого статуса Донбассу в составе Украины поставил под угрозу срыва саммит «нормандской четверки», сообщили СМИ со ссылкой на знакомого с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины источника.

На заседании контактной группы рассматривалось поручение политических советников лидеров России, Германии, Франции и Украины по итогам прошедших в Берлине переговоров, которым предлагалось подписать на встрече документ по имплементации «формулы Штайнмайера», чтобы затем приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Однако украинская делегация отказалась подписывать документ, что поставило под угрозу срыва подготовку саммита «нормандской четверки», — цитирует агентство своего собеседника.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Разрешить внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны конфликта подписали ряд соглашений о перемирии, однако украинская сторона, как отметили в ДНР и ЛНР, игнорирует положения о мире.