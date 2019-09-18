Наталья Бондарчук подтвердила страшный диагноз Заворотнюк

Москва, 18 сентября. Известная российская актриса и режиссер Наталья Бондарчук подтвердила информацию о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Бондарчук отметила, что работала вместе с артисткой, когда снимала фильм «Гоголь. Ближайший».

«Очень переживаю за Настю, я ее снимала в «Гоголе», она очень хороший человек. К сожалению, все, что пишет пресса, — правда. У меня были личные контакты Насти. Теперь их нет. У меня сестра сгорела за 4 месяца! Рак — он коварен! Не выбирает, кто звезда, а кто нет», — рассказала она «Московскому комсомольцу».

Ранее СМИ сообщили о том, что у Заворотнюк, которая прославилась ролью в сериале «Моя прекрасная няня», обнаружили рак мозга. На прошлой неделе стало известно, что актрису парализовало, а врачи ввели ее в состояние медикаментозной комы и прекратили интенсивное лечение, которое вредило пациентке.

По словам телеведущей Анфисы Чеховой, болезнь развивалась очень быстро. Еще в апреле она встречалась с Заворотнюк в Ереване, и у актрисы был цветущий вид.

Согласно предварительным данным, у женщины диагностирована глиобластома — одна из самых опасных и агрессивных опухолей головного мозга, которая в свое время унесла жизни Жанны Фриске и Дмитрия Хворостовского. Специалисты утверждают, что оперировать пациентку, когда дело доходит до паралича, уже нельзя. Единственным способом является комбинированная терапия, химиотерапия и лучевая терапия.