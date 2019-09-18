Зеленский предложил сразу развести силы по всей линии соприкосновения в Донбассе

Киев, 18 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в своем плане по решению конфликта в Донбассе предложил сразу развести силы вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, план Зеленского исключает кровопролитие в регионе.

«Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения», — цитирует слова Вадима Пристайко ТАСС.

Отмечается, что Киев вернется к идее введения миротворцев в Донбасс в том случае, если ситуацию не удастся урегулировать путем переговоров в Минске.

Ранее командующий «Операцией объединенных сил» (ООС) в Донбассе Владимир Кравченко заявил о подготовке к отводу украинских войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, соответствующее распоряжение дали президент Украины Владимир Зеленский, глава Минобороны и начальник Генштаба вооруженных сил страны.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы территорий республик Донбасса.