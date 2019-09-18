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Невролог рассказал, как не стать жертвой магнитной бури

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Невролог рассказал, как не стать жертвой магнитной бури

Москва, 18 сентября. Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в начале следующей недели. Целых пять дней метеозависимым людям придется очень несладко. Невролог и психолог Андрей Крицкий рассказал, как пережить этот сложный период.

По данным синоптиков, своего пика геомагнитная интенсивность достигнет 27, 28, 30 сентября и 2 октября. Жителям Москвы будет совсем непросто. Ранее метеорологи уже предупреждали, что столицу ожидают заморозки и так называемая барическая пила — резкие переды давления. Сейчас столбики термометра достигли барического дна. 

Особую группу риска, как пояснил Крицкий, попадают люди, страдающие сердечно-сосудистыми нарушениями, хроническими заболеваниями легких, недостатком витаминов В и С, нарушениями иммунной системы. Кроме того, повышенной метеочувствительностью отличаются люди, пережившие травмы головы, переломы, а также люди с избыточным весом.

В период магнитной бури следует отказаться от чая и кофе и не переусердствовать с физической нагрузкой, однако полностью пренебрегать активностью нельзя. Важно не ограничивать себя в отдыхе, высыпаться.

«Гипертоникам надо чаще следить за давлением и принимать прописанные лекарства. Какие-то более серьезные меры не нужны», – заключил невролог в комментарии телеканалу «МИР24».

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