Невролог рассказал, как не стать жертвой магнитной бури

Москва, 18 сентября. Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в начале следующей недели. Целых пять дней метеозависимым людям придется очень несладко. Невролог и психолог Андрей Крицкий рассказал, как пережить этот сложный период.

По данным синоптиков, своего пика геомагнитная интенсивность достигнет 27, 28, 30 сентября и 2 октября. Жителям Москвы будет совсем непросто. Ранее метеорологи уже предупреждали, что столицу ожидают заморозки и так называемая барическая пила — резкие переды давления. Сейчас столбики термометра достигли барического дна.

Особую группу риска, как пояснил Крицкий, попадают люди, страдающие сердечно-сосудистыми нарушениями, хроническими заболеваниями легких, недостатком витаминов В и С, нарушениями иммунной системы. Кроме того, повышенной метеочувствительностью отличаются люди, пережившие травмы головы, переломы, а также люди с избыточным весом.

В период магнитной бури следует отказаться от чая и кофе и не переусердствовать с физической нагрузкой, однако полностью пренебрегать активностью нельзя. Важно не ограничивать себя в отдыхе, высыпаться.