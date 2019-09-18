ФСБ РФ опубликовала кадры задержания браконьеров из КНДР в Японском море

Москва, 18 сентября. ФСБ России опубликовала видео с места задержания северокорейских браконьеров в Японском море.

Две северокорейских шхуны и 11 моторных лодок занимались браконьерством в исключительной экономической зоне Российской Федерации, которая расположена в районе банки Кито-Ямато. Сотрудники ФСБ РФ задержали более 160 граждан КНДР, которые занимались незаконным промыслом.

По информации, полученной в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, есть пострадавшие, состояние четверых из которых опасений не вызывает. Отметим, экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов группы российского пограничного корабля.