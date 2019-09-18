Появилась новая информация о «введенной в кому» Заворотнюк

Москва, 18 сентября. Актриса Анастасия Заворотнюк не находится в коме. Кроме того, пациентка одной из столичных больниц может самостоятельно дышать, пишет телеграм-канал Baza.

Информация о состоянии здоровья Заворотнюк по-прежнему остается на уровне слухов. По данным журналистов, у звезды диагностировали четвертую стадию рака мозга. На данный момент женщина находится в одной из столичных больниц, у ее кровати по очереди дежурят мать и супруг Петр Чернышев.

Ранее появились данные о том, что актрису ввели в искусственную кому. Кроме того, артистку якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источники Baza опровергли эту информацию. Они утверждают, что Заворотнюк находится в сознании и может самостоятельно дышать. Однако на этом хорошие новости заканчиваются: врачи, действительно, оценивают состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» как тяжелое.

Сотрудники московской клиники, в которой лежит актриса, были вынуждены выставить круглосуточную охрану у палаты пациентки, а также на этаже. Это стало необходимо из-за возрастающего потока журналистов, которые пришли в медицинское учреждение за сенсацией.

Ранее стало известно, что журналисты предложили сотрудникам больницы миллион рублей за фотографию якобы умирающей Заворотнюк.

Напомним, этим летом актриса внезапно перестала появляться на публике. В Сети распространились слухи о проблемах «прекрасной няни» со здоровьем. У Заворотнюк якобы выявили глиобластому. Звезда пыталась лечиться в Польше, но помощь врачей не дала результата.