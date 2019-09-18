Рогозин рассказал, сколько российских спутников находится в космосе

Санкт-Петербург, 18 сентября. Отечественная орбитальная группировка насчитывает 165 космических аппаратов, существенная часть которых имеет оборонное предназначение. Об этом рассказал журналистам во вторник генеральный директор российского концерна Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«У нас на сегодняшний момент вся орбитальная группировка наша — это 165 космических аппаратов. Значительная часть их — оборонного назначения», — отметил глава Роскосмоса в ходе встречи с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова.

Он также напомнил, что есть и гражданские спутники.

В конце прошлого года Рогозин сообщал, что российская орбитальная группировка в 2018 году увеличилась на восемь спутников и составляет 156 космических устройств гражданского и военного назначения.

Ранее глава государственной корпорации Роскосмос заявил, что огнестрельное оружие может вернуться в аварийный запас российских космонавтов к 2021 году. По словам Рогозина, на сегодняшний день эксперты его тестируют.