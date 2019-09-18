Источник назвал зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Москва, 18 сентября. Стали известны детали контракта нападающего Александра Кокорина с футбольным клубом «Зенит».

По данным источника Федерального агентства новостей, зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» значительно сокращена. По словам источника, зарплата 28-летнего нападающего была сокращена в пять раз.

По новому соглашению, Кокорин будет зарабатывать в районе 800 тысяч евро в год. Однако, согласно новому договору, футболист получит серьезные бонусы в том случае, если будет успешно выступать. Кроме того, в контракте предусмотрена опция продления контракта на улучшенных условиях, если Кокорину удастся убедить тренерский штаб и руководство клуба своей игрой в необходимости продолжения сотрудничества.

Ранее стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Кокориным до конца текущего сезона.

17 сентября Александр Кокорин вместе со своим братом Кириллом и другом Павлом Мамаевом вышли из колонии в Белгородской области по УДО.

Кокорин и Мамаев отбывали наказание из-за нескольких потасовок, которые произошли в октябре 2018 года. От рук футболистов пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов.