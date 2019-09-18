Обманутые дольщики попытались штурмом взять кабмин и офис президента Украины

В Киеве активизировались протесты обманутых дольщиков, которых в последние годы «кинули» на квартиры и миллионы гривен украинские застройщики. И если поначалу эти митинги проходили мирно, то к концу они едва не переросли в полноценный штурм зданий правительства Украины и офиса президента. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Поначалу обманутые инвесторы столичных недостроев собрались в Киеве возле здания КГГА — Киевской городской администрации. На митинг-сходку пришло около полутора сотен человек — мизерная часть от общего числа обманутых дольщиков, которых по всей Украине насчитывается более 150 тысяч. По словам самих манифестантов, только в Киеве и области сегодня «заморожено» более 200 строек, в каждую из которых вложили свои деньги (зачастую последние) по несколько тысяч несостоявшихся жильцов. А всего по стране недостроев насчитывается более 500.

Участники митинга принесли с собой плакаты «Возобновите строительство! Тысячам людей негде жить!», «Позор! В стране 150 тысяч обманутых дольщиков!», «Президент, защити жилищных инвесторов!», «300 обманутых семей без жилья» и т. д. Протест перед киевской администрацией прошел относительно мирно — дольщики скандировали «Кличко, нам нужна твоя помощь!» и «Верните нам наши квартиры!», свистели в свистки и даже, подобно радикалам, пытались жечь фаеры.

Как сообщили ФАН сами митингующие, они требовали от властей остановить выдачу разрешений на строительство (как минимум на 1-2 года), «пока не будут введены в эксплуатацию все недострои на Украине», а также разработать персональные схемы достройки каждого объекта — с помощью и под контролем государства. Кроме того, дольщики хотели, чтобы был принят закон, который «сделает невозможным мошенничество в строительной отрасли и предоставит защиту и гарантии государства покупателям квартир».

Пошумев с полчаса на Крещатике возле КГГА, разросшаяся толпа двинулась через Площадь Конституции по Институтской улице. При этом часть митингующих была в бутафорских цепях (обозначавших их долговые обязательства перед банками), а многие обманутые вкладчики шли по центру Киева в разорванных мешках, надетых поверх одежды. В итоге марш обманутых дольщиков пришел к зданию правительства Украины.

Здесь пожелания возобновить строительство «замороженных» домов быстро переросли в требования лично переговорить с премьером Украины Алексеем Гончаруком.

«У нас многие помнят — в 2012 году тот же Гончарук выходил с нами на митинги, а сегодня он вознесся во власть и не хочет с нами говорить! — кричал Богдан, один из лидеров «Всеукраинского объединения инвесторов зданий-недостроев. — Гончарук, выходи, поговори с народом!»

Однако премьер вовсе не спешил выйти и пообщаться с манифестантами, поэтому обстановка стала стремительно накаляться. В начало толпы, стоящей у кабмина, протолкались разъяренные женщины, которые принялись истошно кричать «Пустите меня в здание!», толкать, пихать и всячески провоцировать силовиков. Те пытались успокоить дам-провокаторш, но все увещевания их только еще больше распаляли. В какой-то момент перед зданием кабмина возникла легкая потасовка, толпа напряглась и, похоже, уже была готова пойти на штурм.

В этот момент из-за спин солдатиков и полиции появились бойцы спецназа МВД, которые быстро отсекли самых ретивых бунтарей. Кое-кому из них невзначай досталось по спине резиновой дубинкой. После этого люди быстро успокоились, а организаторы марша стали звать их дальше, к офису президента Украины. Впрочем, до Банковой дошла уже изрядно поредевшая толпа дольщиков. В конце концов, к тому моменту марш продолжался уже три часа и многие либо разошлись по домам, либо отправились на работу. Ведь им необходимо зарабатывать на «замороженное», но все равно ипотечное жилье.

Под офисом президента Украины на улице Банковой также произошли стычки протестующих с силовиками. Обманутые дольщики хотели зайти в здание, чтобы передать «лично Владимиру Зеленскому» петицию со своими требованиями. Они яростно стучали в дверь ОП, но правоохранители их быстро оттеснили в сторону. После этого запал манифестантов окончательно угас — они начали сворачивать плакаты и снимать с себя мешки и цепи.

Нельзя сказать, что протесты дольщиков прошли полностью не замеченными властью. В тот же день в Киевской городской администрации было созвано экстренное заседание комиссии по решению проблемных вопросов по объектам незавершенного строительства. А ведь еще с утра чиновники КГГА ничего подобного проводить не планировали — видимо, после марша дольщиков получили «пинок сверху».