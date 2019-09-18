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Обманутые дольщики попытались штурмом взять кабмин и офис президента Украины

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Обманутые дольщики попытались штурмом взять кабмин и офис президента Украины

В Киеве активизировались протесты обманутых дольщиков, которых в последние годы «кинули» на квартиры и миллионы гривен украинские застройщики. И если поначалу эти митинги проходили мирно, то к концу они едва не переросли в полноценный штурм зданий правительства Украины и офиса президента. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий. 

Поначалу обманутые инвесторы столичных недостроев собрались в Киеве возле здания КГГА — Киевской городской администрации. На митинг-сходку пришло около полутора сотен человек — мизерная часть от общего числа обманутых дольщиков, которых по всей Украине насчитывается более 150 тысяч. По словам самих манифестантов, только в Киеве и области сегодня «заморожено» более 200 строек, в каждую из которых вложили свои деньги (зачастую последние) по несколько тысяч несостоявшихся жильцов. А всего по стране недостроев насчитывается более 500.   

Обманутые дольщики попытались штурмом взять кабмин и офис президента Украины

Участники митинга принесли с собой плакаты «Возобновите строительство! Тысячам людей негде жить!», «Позор! В стране 150 тысяч обманутых дольщиков!», «Президент, защити жилищных инвесторов!», «300 обманутых семей без жилья» и т. д. Протест перед киевской администрацией прошел относительно мирно — дольщики скандировали «Кличко, нам нужна твоя помощь!» и «Верните нам наши квартиры!», свистели в свистки и даже, подобно радикалам, пытались жечь фаеры.   

Обманутые дольщики попытались штурмом взять кабмин и офис президента Украины

Как сообщили ФАН сами митингующие, они требовали от властей остановить выдачу разрешений на строительство (как минимум на 1-2 года), «пока не будут введены в эксплуатацию все недострои на Украине», а также разработать персональные схемы достройки каждого объекта — с помощью и под контролем государства. Кроме того, дольщики хотели, чтобы был принят закон, который «сделает невозможным мошенничество в строительной отрасли и предоставит защиту и гарантии государства покупателям квартир».

Пошумев с полчаса на Крещатике возле КГГА, разросшаяся толпа двинулась через Площадь Конституции по Институтской улице. При этом часть митингующих была в бутафорских цепях (обозначавших их долговые обязательства перед банками), а многие обманутые вкладчики шли по центру Киева в разорванных мешках, надетых поверх одежды. В итоге марш обманутых дольщиков пришел к зданию правительства Украины. 

Обманутые дольщики попытались штурмом взять кабмин и офис президента Украины

Здесь пожелания возобновить строительство «замороженных» домов быстро переросли в требования лично переговорить с премьером Украины Алексеем Гончаруком.

«У нас многие помнят — в 2012 году тот же Гончарук выходил с нами на митинги, а сегодня он вознесся во власть и не хочет с нами говорить! — кричал Богдан, один из лидеров «Всеукраинского объединения инвесторов зданий-недостроев. — Гончарук, выходи, поговори с народом!»

Обманутые дольщики попытались штурмом взять кабмин и офис президента Украины

Однако премьер вовсе не спешил выйти и пообщаться с манифестантами, поэтому обстановка стала стремительно накаляться. В начало толпы, стоящей у кабмина, протолкались разъяренные женщины, которые принялись истошно кричать «Пустите меня в здание!», толкать, пихать и всячески провоцировать силовиков. Те пытались успокоить дам-провокаторш, но все увещевания их только еще больше распаляли. В какой-то момент перед зданием кабмина возникла легкая потасовка, толпа напряглась и, похоже, уже была готова пойти на штурм. 

В этот момент из-за спин солдатиков и полиции появились бойцы спецназа МВД, которые быстро отсекли самых ретивых бунтарей. Кое-кому из них невзначай досталось по спине резиновой дубинкой. После этого люди быстро успокоились, а организаторы марша стали звать их дальше, к офису президента Украины. Впрочем, до Банковой дошла уже изрядно поредевшая толпа дольщиков. В конце концов, к тому моменту марш продолжался уже три часа и многие либо разошлись по домам, либо отправились на работу. Ведь им необходимо зарабатывать на «замороженное», но все равно ипотечное жилье.

Обманутые дольщики попытались штурмом взять кабмин и офис президента Украины

Под офисом президента Украины на улице Банковой также произошли стычки протестующих с силовиками. Обманутые дольщики хотели зайти в здание, чтобы передать «лично Владимиру Зеленскому» петицию со своими требованиями. Они яростно стучали в дверь ОП, но правоохранители их быстро оттеснили в сторону. После этого запал манифестантов окончательно угас — они начали сворачивать плакаты и снимать с себя мешки и цепи.  

Нельзя сказать, что протесты дольщиков прошли полностью не замеченными властью. В тот же день в Киевской городской администрации было созвано экстренное заседание комиссии по решению проблемных вопросов по объектам незавершенного строительства. А ведь еще с утра чиновники КГГА ничего подобного проводить не планировали — видимо, после марша дольщиков получили «пинок сверху». 

Обманутые дольщики попытались штурмом взять кабмин и офис президента Украины

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