«Юрист» так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь неудачно попыталась вписаться во «флешмоб» за актера массовки Павла Устинова. По информации телеграм-канала «Лесонавал», ради этого Соболь бросила любовника на солнечных пляжах Кипра, а по некоторым данным — Португалии, и приехала поддержать пикетирующих у здания администрации президента РФ в Москве. Однако Соболь сама подставила Устинова, сагитировав его и других жителей города прийти на незаконный митинг 3 августа, организатором которого она и являлась. Если бы не «юрист», наказания Устинову и ряду других осужденных можно было избежать.

Волна незаконных митингов прошла этим летом в Москве. Организовали их недопущенные до выборов в Думу «независимые» кандидаты от Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. К участию в выборах их не допустили на законных основаниях — в подписных листах экс-кандидатов нашли многочисленные нарушения, среди которых проставления подписей за несуществующих людей и использования «мертвых душ». Зачинщики несанкционированных сборищ отделались лишь административными арестами, а конкретно Соболь была лишена удовольствия провести несколько суток в ИВС из-за наличия у нее малолетнего ребенка и получила миллионный штраф.

«Простым» людям повезло меньше — нескольким участникам незаконных митингов дали вполне реальные сроки за физическое насилие в отношении силовиков. Например, актер массовки Павел Устинов получил 3,5 года колонии строго режима за нападение на полицейского, которому, по версии следствия, вывихнул плечо. Впрочем, проблемы не появилась бы, если бы Соболь потрудилась согласовать митинг или выбрать место, предложенное мэрией, и обеспечить безопасность пришедшим.

Именно на Любови Соболь и других «кандидатах» лежит вина за реальные уголовные сроки нескольким россиянам. Именно незаконность мероприятия стала поводом для судебных разбирательств.

Во время суда над Устиновым Соболь предпочла отдохнуть то ли на Кипре, то ли на Португалии, а не использовать красный диплом юриста для защиты подсудимого. Вместо нее подключилась общественность, проявляя сильную гражданскую позицию: актеры и учителя встали на защиту Устинова, которого посчитали невиновным в травме полицейского. Сейчас же, когда стало ясно, что дело актера возможно будет пересмотрено, Соболь попыталась пристроиться к «флэшмобу» и сделать вид, что это ее заслуга, что она тоже была среди боровшихся за апелляцию по делу Устинова.

Поведение пикетчицы Соболь и ее коллеги по ФБК лицемерно. Пока шел суд, она каталась на кабриолете по побережью, Навальный улетел в Калифорнию, а Жданов позорно бежал в Европу. Сейчас для экс-кандидатов не осталось ничего, кроме как «примазаться» к актуальной проблеме и напомнить о себе, хотя для чего вся их суета непонятно, ведь выборы в Мосгордуму прошли, а иностранные деньги отработаны.