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Россия

Путин осмотрел выставку передовых проектов перед заседанием набсовета АСИ

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Путин осмотрел выставку передовых проектов перед заседанием набсовета АСИ

Москва, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку передовых проектов перед заседанием наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорится на сайте Кремля.

Зона инновационных проектов организована АСИ по ключевым направлениям: образование, медицина, городское и технологическое развитие. На стенде «Квантовые коммуникации» Путин ознакомился с устройством квантового распределения ключа, которое позволяет генерировать одинаковые секретные ключи в двух удаленных точках и передавать зашифрованную информацию.

Кроме того, главе государства продемонстрировали результаты образовательной программы почти для 140 вузов РФ. Также президенту РФ рассказали о проектах АСИ, направленных на повышение качества жизни старшего поколения.

На площадке «Городское развитие» российскому лидеру продемонстрировали программу развития городских пространств, в том числе проект возрождения ярмарочной торговли. Путин не обошел стороной и проект Национальной технологической инициативы, главе государства продемонстрировали экзоскелеты для медицинской реабилитации, лазерный комплекс для обработки наружных поверхностей изделий сложной формы, интеллектуальную платформу для сокращения операционных издержек в крупных компаниях, а также железнодорожную колесную пара нового типа.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду Путин посетит заседание наблюдательного совета АСИ. Песков отметил, что АСИ – «собственное детище президента, работу которого он держит под контролем». Кроме того, во вторник президент РФ примет в Кремле премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна.

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