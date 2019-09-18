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Экономика

Путин пообещал сделать все, чтобы платформа для жалоб бизнеса заработала

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Путин пообещал сделать все, чтобы платформа для жалоб бизнеса заработала

Москва, 18 сентября. Представители бизнеса должны иметь возможность пожаловаться на давление со стороны правоохранительных органов с помощью специальной цифровой платформы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Агентства социальных инициатив.

«Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система — в более совершенном виде или каком-то другом реально функционирующем виде — была внедрена», — подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что не видит в этом ничего опасного для правоохранителей. Более того, эта платформа сможет сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной и отвечающей актуальным требованиям не только бизнесменов, но и отдельных граждан. 

 

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