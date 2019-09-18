Греф рассказал, о какой рабочей неделе он мечтает много лет

Москва, 18 сентября. Руководитель Сбербанка Герман Греф признался, что уже в течение многих лет пытается перейти на шестидневную рабочую неделю, правда, мечтает о четырехдневной.

«Я уже много лет подряд пытаюсь перейти на шестидневную рабочую неделю, и у меня не очень получается. Я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле», — сказал глава кредитно-финансового учреждения.

При этом Греф признался, что мечтает о четырехдневной рабочей неделе, но, по его словам, как это сделать, пока не знает. Он также добавил, что в Сбербанке в настоящее время не собираются экспериментировать с новым форматом рабочей недели.

Впервые о возможности введения в перспективе четырехдневной рабочей недели заявил в начале июня председатель Кабмина России Дмитрий Медведев. По словам премьер-министра, трудовое законодательство страны не соответствует сегодняшним реалиям. Глава правительства отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, необходимы более гибкие формы рабочего времени.

Как отмечал глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, такая инициатива возникает не первый раз.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об общественном обсуждении по переходу на четырехдневную рабочую неделю.