Клинцевич предложил ученым США снимать ролики об СНВ вместо сценариев ядерной войны

Москва, 18 сентября. Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал опубликованный американскими учеными ролик, в котором моделируется ситуация возможной ядерной войны между Россией и США.

По словам сенатора, куда полезнее был бы ролик, призывающий американскую администрация продлить Договор о совместных мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

К тому же автор видео Алекс Глесер не смог проявить объективность в своих исследованиях, поэтому в его симуляции ядерную войну развязывает именно Россия. В реальности же Москва прикладывает массу усилий по ограничению вооружений, а Соединенные Штаты, напротив, разрывают договоры.

«Возможные катастрофические последствия ядерной войны для всех нормальных людей абсолютно очевидны, и видеоролик под названием «План А», представленный американскими учеными, ничего нового здесь не добавляет», — пояснил парламентарий РИА Новости.

Ранее ученые из Принстонского университета разработали симуляцию ядерной войны между РФ и США. Автор проекта Алекс Глесер выложил в YouTube ролик «План А», на котором видно, как две страны обмениваются ударами. По его подсчетам, только в первые несколько часов войны погибнут и получат ранения более 90 млн человек

Напомним, что ранее США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который долгие годы был одним из ключевых элементов глобальной безопасности. От предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности американцы отказались. Кроме того, Вашингтон уже заявил о готовности выйти из СНВ-3 и разместить оружие в космосе, хотя РФ и Китай призывали воздержаться от «звездных войн».