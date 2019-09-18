Соловьев напомнил защитникам напавшего на ОМОН Устинова о диктатуре закона

Москва, 18 сентября. Телеведущий Владимир Соловьев напомнил «защитникам» Павла Устинова, осужденного за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время незаконного митинга в Москве, о важности верховенства закона в стране. Он подчеркнул, что любая попытка «подорвать судебную систему» не доводит до добра.

Приговор, вынесенный в отношении Устинова, вызвал бурную реакцию так называемых либеральных СМИ, которые заявили о «несправедливости» решения суда. При этом они пытались не только дискредитировать судебную систему РФ, но и надавить на нее.

Владимир Соловьев отметил, что для оценки справедливости или несправедливости наказания необходимо находиться в центре судебного процесса и видеть все материалы дела. Однако вместо этого многие занимаются откровенным хайпом.

«Мы увидели только ряд видеодокументов, но мне это не дает полной картины происходящего. В отличие от моих коллег, у которых, судя по всему, кристальный шар, в который они все видят», — сказал телеведущий в комментарии «ПолитЭксперту».

Соловьев подчеркнул, что в стране, по его мнению, должна быть диктатура закона. Он добавил, что, несмотря на ряд «сочувствующих», никто из этих людей реальной поддержки Устинову не предложил.

Владимир Соловьев напомнил, что любая попытка подорвать судебную систему не доводит до добра.

«Манера всех не находящихся в процессе вдруг все понимать и видеть меня смущает», — подчеркнул Соловьев.

По мнению телеведущего, только дилетанты кричат о неком «отсутствии правосудия». В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, где заявил, что суд является процедурой, которой нужно уметь пользоваться. Соловьев отметил, что вместо хайпа необходимо заняться обеспечением защиты, которая будет способна донести свою точку зрения до судьи. Суд же в свою очередь примет законное решение.

Напомним, Павел Устинов был приговорен к 3,5 года колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии на незаконном митинге в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, сотрудник правоохранительных органов пытался задержать Устинова, активно участвовавшего в массовых беспорядках. Актер оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо росгвардейцу. Свою вину Устинов не признает.