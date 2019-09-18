Названы пять опасных заболеваний, которые легко перепутать с простудой

Москва, 18 сентября. Каждый год с наступлением холодов вместе с плохой погодой к нам в гости приходит простуда. Каждый человек может распознать симптомы простудных заболеваний, однако их очень легко перепутать с более опасными болезнями. Британские медики назвали пять опасных заболеваний, симптомы которых можно перепутать с обычной простудой.

Самым опасным из них является рак крови. Первыми симптомами рака крови являются повышенная температура, кашель, а также усталость и боль в мышцах. Подобные симптомы могут создать иллюзию того, что человек просто простудился. При этом точный диагноз в этом случае могут дать только специалисты по итогам обследования.

Вторым опасным заболеванием, которое можно перепутать с простудой является мононуклеоз. Возбудителем этой болезни выступает вирус Эпштейна-Барра или цитомегаловирус. При мононуклеозе человек жалуется на общую слабость в организме и боль в горле. Кроме того, для этого заболевания характерно увеличение лимфоузлов в области шеи. Развитие мононуклеоза может привести к серьезным проблемам с печенью.

Еще одно заболевание, которое сопровождается простудными симптомами, является менингит. При возникновении менингита у человека значительно повышается температура, а также появляется слабость в организме. При этом данное заболевание может привести к серьезным воспалительным процессам в головном и спинном мозге человека.

Кроме того, с обычной простудой можно легко перепутать пневмонию. Первыми симптомами пневмонии являются кашель, одышка, недомогание и высокая температура. В ходе пневмонии происходят воспалительные процессы в легких человека. Без соответствующего лечения заболевание может привести к летальному исходу.

Кроме того, обычная простуда может стать причиной возникновения бронхита. При этом заболевании кашель длится дольше, чем при обычной простуде и сопровождается возникновением осложнений. При возникновении бронхита необходимо срочно обратиться к врачу, так как он может перейти в пневмонию, передает Planet Today.