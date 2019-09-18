Ученые нашли простой способ защититься от инфаркта

Москва, 18 сентября. Непродолжительный дневной сон один-два раза в неделю снижает риск возникновения инсульта и инфаркта почти в два раза, к такому выводу пришли исследователи из Лозаннского университета.

Ученые в течение восьми лет наблюдали за 3262 пациентами в возрасте от 35 до 75 лет. В момент начала наблюдения ни у кого из пациентов не было проблем с сердцем. Однако с возрастом у некоторых испытуемых стали возникать сердечно-сосудистые заболевания, в некоторых случаях они приводили к смерти.

Исследователи проанализировали образ жизни пациентов, учитывая пол, возраст, наследственность, индекс массы тела и вредные привычки. Ученые пришли к выводу, что у тех пациентов, кто один или два раза в неделю недолго спал днем, инфаркты и инсульты случались на 48% реже. При этом продолжительность сна составляла не более 30 мин. Длительный и частный обеденный сон наоборот свидетельствует о проблемах со здоровьем.

Ранее профессор Алексей Масчан предупредил о возможном скачке смертности от рака в России. Это произойдет в том случае, если не изменятся правила закупки лекарств, отметил врач. По его словам, на смену проверенным лекарствам приходят дженерики, которые не прошли клинические испытания.