Трех человек застрелили на заправке в Николаеве

Киев, 18 сентября. Неизвестные застрелили трех сотрудников автозаправочной станции в украинском городе Николаев, сообщила пресс-служба областного главка полиции. В городе введена специальная полицейская операция «Сирена».

По данным полиции, сообщение об обнаружении трех тел на АЗС в Николаеве поступило в первой половине дня в среду.

На месте происшествия работают следователи, кинологи, криминалисты и полицейские. Украинские правоохранители выясняют обстоятельства гибели сотрудников АЗС.

По информации ГУ Нацполиции в Николаевской области, сведения о случившемся на АЗС внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье УК Украины «Умышленное убийство».