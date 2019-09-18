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Трех человек застрелили на заправке в Николаеве

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Трех человек застрелили на заправке в Николаеве

Киев, 18 сентября. Неизвестные застрелили трех сотрудников автозаправочной станции в украинском городе Николаев, сообщила пресс-служба областного главка полиции. В городе введена специальная полицейская операция «Сирена».

По данным полиции, сообщение об обнаружении трех тел на АЗС в Николаеве поступило в первой половине дня в среду.

На месте происшествия работают следователи, кинологи, криминалисты и полицейские. Украинские правоохранители выясняют обстоятельства гибели сотрудников АЗС.

По информации ГУ Нацполиции в Николаевской области, сведения о случившемся на АЗС внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье УК Украины «Умышленное убийство».

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Источник: Пресс-служба полиции Николаевской области
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