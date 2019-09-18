Известный юрист Маршани рассказал подробности лечения Заворотнюк

Москва, 18 сентября. Известный юрист Тимур Маршани озвучил диагноз и местонахождение российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которой СМИ приписывают онкологическое заболевание последней стадии.

Известный юрист рассказал о диагнозе и местонахождении Заворотнюк. По словам Маршани, актриса находится в одном из медицинских центров Москвы, где проходит лечение. Об этом юристу сообщила одна из клиенток, которая также лечится в медицинском учреждении. Как пишет Teleprogramma.pro, исходя из слов юриста, можно предположить, что речь идет о специализированном онкологическом центре.

«У Заворотнюк онкология — это абсолютно точно. Можете поехать и посмотреть», — подчеркнул он.

Кроме того, источник уточнил, что степень заболевания Заворотнюк врачи читают «тяжелым».

Напомним, у актрисы диагностировали глиобластому. Она проходила лечение в Польше, но оно не дало никаких положительных результатов. По последним данным, Заворотнюк уже не может дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня ряд СМИ сообщил о том, что супруг Анастасии Петр Чернышев и ее мать срочно приехали к ней в больницу накануне вечером.

Родственников тяжело больной артистки Анастасии Заворотнюк обвинили в хайпе и попытках устроить шоу из ее болезни. Об этом заявили пользователи соцсетей.

«Отвратительно! Умерла — не умерла. Устроили очередное шоу. Креста на вас нет, православные!», «Это часть шоу и способ хайпануть. Родственники деньги получают с этой ее последней гастроли», «Жанна Фриске. Часть вторая. Круговая порука лицедеев», — такие комментарии оставляют юзеры в соцсетях.

Один из участников обсуждения высказал мнение, что «транслировать на всю страну (информацию) о ее состоянии в подробностях — это какой-то изощренный садизм».

Один из участников обсуждения высказал мнение, что «транслировать на всю страну (информацию) о ее состоянии в подробностях — это какой-то изощренный садизм».

Некоторые пользователи были настроены агрессивно и высказали мнение, что состояние Заворотнюк — «это карма», которая постигла ее, по их мнению, из-за использования стволовых клеток, которые получают из «убитых нерожденных детей». Sergey S, в частности, заметил, что «играться со стволовыми клетками — это не шутки».