Сотрудникам больницы предложили миллион рублей за фото умирающей Заворотнюк

Москва, 18 сентября. Журналисты предложили сотрудникам больницы, где лежит Анастасия Заворотнюк, миллион рублей за фото якобы умирающей актрисы.

Ситуация вокруг исчезновения с глаз публики Заворотнюк продолжает накаляться. Поклонники и журналисты пытаются не упустить ни одной детали в этой истории. Комментарии дают знакомые семьи, коллеги актрисы, соседи по поселку, однако никто не может подтвердить или опровергнуть страшный диагноз актрисы — четвертая стадия рака мозга.

Местонахождение Заворотнюк тщательно скрывается, однако СМИ выявили, в какое медицинское учреждение Москвы ездят старшая дочь актрисы и супруг Петр Чернышев. По некоторым данным, звезда лежит в частной клинике под чужим именем. Кроме того, чтобы защитить пациентку от назойливой прессы, жаждущей сенсации, к палате Заворотнюк приставили охрану.

Как выяснили «Дни.ру», некоторые журналисты не намерены опускать руки и в этом случае: сотрудников клиники пытаются подкупить, предлагая за миллион рублей предоставить фотографию якобы «умирающей» Заворотнюк. Не дремлют и телевезионщики, которые предлагают семье актрисы три миллиона рублей за то, чтобы родственники прервали молчание и выступили с официальным заявлением в эфире.

Напомним, этим летом Заворотнюк внезапно перестала появляться на публике. В Сети распространились слухи о проблемах актрисы со здоровьем. У звезды якобы диагностировали глиобластому. Женщина пыталась лечиться в Польше, однако помощь врачей не дала результата.

Как утверждают источники журналистов, в настоящее время Заворотнюк находится в реанимации в одной из московских больниц. Женщину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.