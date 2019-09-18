Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сотрудникам больницы предложили миллион рублей за фото умирающей Заворотнюк

41
0 Оставить комментарий

Сотрудникам больницы предложили миллион рублей за фото умирающей Заворотнюк

Москва, 18 сентября. Журналисты предложили сотрудникам больницы, где лежит Анастасия Заворотнюк, миллион рублей за фото якобы умирающей актрисы.

Ситуация вокруг исчезновения с глаз публики Заворотнюк продолжает накаляться. Поклонники и журналисты пытаются не упустить ни одной детали в этой истории. Комментарии дают знакомые семьи, коллеги актрисы, соседи по поселку, однако никто не может подтвердить или опровергнуть страшный диагноз актрисы — четвертая стадия рака мозга.

Местонахождение Заворотнюк тщательно скрывается, однако СМИ выявили, в какое медицинское учреждение Москвы ездят старшая дочь актрисы и супруг Петр Чернышев. По некоторым данным, звезда лежит в частной клинике под чужим именем. Кроме того, чтобы защитить пациентку от назойливой прессы, жаждущей сенсации, к палате Заворотнюк приставили охрану.

Сотрудникам больницы предложили миллион рублей за фото умирающей Заворотнюк

Как выяснили «Дни.ру», некоторые журналисты не намерены опускать руки и в этом случае: сотрудников клиники пытаются подкупить, предлагая за миллион рублей предоставить фотографию якобы «умирающей» Заворотнюк. Не дремлют и телевезионщики, которые предлагают семье актрисы три миллиона рублей за то, чтобы родственники прервали молчание и выступили с официальным заявлением в эфире.

Напомним, этим летом Заворотнюк внезапно перестала появляться на публике. В Сети распространились слухи о проблемах актрисы со здоровьем. У звезды якобы диагностировали глиобластому. Женщина пыталась лечиться в Польше, однако помощь врачей не дала результата.

Как утверждают источники журналистов, в настоящее время Заворотнюк находится в реанимации в одной из московских больниц. Женщину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров