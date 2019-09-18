Пользователи Сети сравнили свадебные платья Паулины Андреевой и Собчак

Санкт-Петербург, 18 сентября. Российская актриса Паулина Андреева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором она запечатлена в шикарном свадебном платье в преддверии церемонии бракосочетания с режиссером Федором Бондарчуком. Фотографию девушка не подписала, оставив лишь смайл-сердечко.

Фолловеры пришли в восторг от наряда актрисы, отметив, что платье журналистки Ксении Собчак, которая накануне тоже вышла замуж, было куда хуже.

«Платье принцессы! Богемное! Красота, в отличие от Собчак», — сравнила наряды звезд шоу-бизнеса yulatour_vip.

Участники дискуссии с удовольствием сравнили наряды двух девушек, напомнив, что Собчак «выделилась», приехав во дворец бракосочетания на необычном транспортном средстве.

«С таким платьем, лицом и фигурой точно не в катафалке замуж выходить», — посмеялся пользователь под ником burovladi.

Ранее продюсер Александр Роднянский рассказал, что свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась во вторник, 17 сентября, в Северной столице. Он обратил внимание на то, что молодожены попросили гостей воздержаться от фотографий и публикаций в социальных сетях.

Напомним, о романтических отношениях 52-летнего Бондарчука и 30-летней Андреевой стало известно в 2016 году. Поклонники обратили внимание на то, что режиссер стал оказывать знаки внимания артистке и даже пригласил ее в свою программу «Кино в деталях». Официально пара подтвердила отношения, появившись на сочинском фестивале «Кинотавр».

Отметим, что на прошлой неделе вся общественность обсуждала экстравагантную свадьбу экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара в пятницу, 13 сентября, прибыла во дворец бракосочетания на черном катафалке, украшенном красными цветами. После церемонии они обвенчались в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.