В Федерации автомобилистов России рассказали, как подготовить машину к зиме

В Федерации автомобилистов России рассказали, что нужно сделать, чтобы подготовить автомобиль к зиме. Как ни странно, замена летней резины на зимнюю — не самое главное в этом списке.

Как рассказал Федеральному агентству новостей руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев, любой автомобилист должен подготовиться к зиме, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами. И начинать эту подготовку можно уже сейчас — с наступлением первых холодов.

«Если на замену стеклоомывающей жидкости на незамерзающий ее вариант у нас еще есть время, то прямо сейчас я бы рекомендовал владельцам автомобилей заменить масло, потому что за лето оно, скорее всего, пришло в негодное состояние. Вообще, перед наступлением холодов нужно как минимум проверить и заменить все жидкости в автомобиле, если вы, конечно, планируете управлять машиной зимой. Проверьте, все ли электричество правильно работает — обогрев зеркал, заднего стекла… Протестируйте все нагревательные элементы в вашей машине — это важно. И в обязательном порядке проверьте люфт рулевого управления. А лучше пройти диагностику и подготовить автомобиль к зиме в соответствии с ее результатами», — рекомендует Сергей Канаев.

По словам автоэксперта, также неплохо посмотреть на зиму свечи и подготовиться, если в автомобиле стоит старенький аккумулятор. В противном случае вы рискуете не завестись, и тогда машина доставит много проблем.

Что же касается замены летней резины на зимнюю, то глава Федерации автомобилистов России советует не ориентироваться на то, выпадал ли снег и подмораживало ли ночью, а учитывать среднесуточную дневную температуру воздуха. Если она опускается ниже шести градусов тепла, то самое время «переобуваться». Правда, это характерно, скорее, для регионов Центральной России, на юге страны меняют резину процентов десять водителей. Всесезонная резина, не требующая замены осенью и весной, и у владельцев внедорожников.

«Чем меньше радиус колес, тем быстрее надо менять резину, потому что маленькое колесо дает плохое сцепление с дорогой, а это вопрос вашей безопасности при наступлении холодов. Кроме того, на сцепление с дорогой влияет ширина покрышки шины, чем она больше, тем лучше», — уточнил Канаев.

Что же касается выбора зимней резины, то собеседник ФАН отметил, что шипованные шины нужны только начинающим водителям, старым отечественным автомобилям, не имеющим системы ABS, а также автовладельцам, проживающим в регионах, где температура воздуха зимой опускается ниже 25 градусов. Во всех остальных случаях шипованная резина — излишняя, она лишь портит дорожное покрытие, добавил Сергей Канаев.