Депутат потребовал не давить на суд из-за обвинительного приговора провокатора Устинова

Москва, 18 сентября. Депутат Государственной думы России Виктор Водолацкий потребовал не давить на суд, который вынес обвинительный приговор напавшему на омоновца актеру Павлу Устинову.

Парламентарий отказался поддерживать развернувшийся в социальных сетях флешмоб в защиту вывихнувшего плечо сотруднику ОМОНа Устинову, несмотря на «здравые мысли» среди части публикаций.

«Давить на суд не стоит. Иначе получится, что любую провокацию, неважно, кем бы она ни была устроена, подхватит толпа. И суду придется принимать такое решение, которое желает толпа. Тогда у нас будет бардак, будет беззаконие и будет вакханалия», — подчеркнул член нижней палаты парламента в беседе с «Политикой сегодня».

Депутат убежден, что разбором распространяемого в Интернете деятелями искусства видео должны заниматься эксперты. Специалисты по секундам разложат действия омоновцев и Устинова и дадут заключение, подчеркнул Водолацкий.

«Это заключение должно стать основополагающим для адвоката или для прокурора. В любом случае, с такого рода вопросами должен разбираться только закон и эксперты в этом направлении», — добавил депутат.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, адвокат Шота Горгадзе объяснил в своем Telegram-канале отказ суда приобщить видеозапись задержания Устинова к делу. По его мнению, все дело либо в непрофессионализме адвоката актера, либо в тактике как у защиты скандальной группы Pussy Riot.

Горгадзе напомнил, что защита Pussy Riot умышленно нарушала нормы процессуального права, чтобы в случае обвинительного приговора говорить о «кровавом режиме» и «несправедливости российских судов».

Тверской суд Москвы в понедельник вынес обвинительный приговор Павлу Устинову. Его признали виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в ходе незаконной акции 3 августа в столице. Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Сам осужденный вину не признает.