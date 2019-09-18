Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

Москва, 18 сентября. Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.

Поклонники Заворотнюк и журналисты не упускают ни одной детали в истории с загадочным исчезновением актрисы. По слухам, у звезды выявлена четвертая стадия рака мозга. Ее госпитализировали две недели назад — сразу после того, как Заворотнюк вернулась из Польши.

Место, где лежит актриса, тщательно скрывается, однако СМИ заметили ее супруга, который посетил одну из столичных больниц. СМИ засняли его идущим по коридору медицинского учреждения. По информации источников телеканала «Москва 24», в этой же больнице накануне видели старшую дочь Заворотнюк.

По последним данным, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ пишут, что состояние звезды поддерживается медикаментозно.

Ранее дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна Заворотнюк обратилась к журналистам в соцсети. Девушка осудила представителей «желтой» прессы, которые распространяют слухи о ее матери. Она констатировала, что никаких сборов на лечение актрисы семья не ведет. Также Анна Заворотнюк поблагодарила коллег матери, ее поклонников и друзей, которые поддержали родственников артистки в крайне тяжелый для них период. Через несколько часов дочь актрисы удалила свои посты в Instagram.