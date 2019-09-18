Басурин опроверг заявление Киева о подготовке к отводу войск в Донбассе

Киев пока не отводит подконтрольные ему воинские формирования от линии соприкосновения, а концентрирует технику. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее командующий операции Объединенных сил в Донбассе (ООС) Владимир Кравченко во время встречи с постпредом программы развития ООН в Киеве Оснат Лубрани объявил о начале подготовки к отводу войск по всей линии фронта в Донбассе.

«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения», — сообщил Кравченко.

Собеседник ФАН предложил обратиться к отчету миссии ОБСЕ, который свидетельствует о том, что Киев не только не готовится отводить войска, но, наоборот, накапливает технику на линии соприкосновения.

«Прочитайте последний отчет миссии ОБСЕ, в котором указывается, что, наоборот, зафиксирована большая концентрация техники, — сказал Басурин, отметив, что власти ДНР также пока не фиксируют отвода техники. — Заявить — это одно. А выполнять — это другое».

Что же касается ответных действий защитников ДНР, то, по его словам, пока вопрос не решен.

«В Минске обсуждаются две точки, где техника ранее уже отводилась, потом пододвинулась опять, чтоба там развести силы и средства. Это Золотое и Петровское».

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что заявления Киева о подготовке к отводу вооружений не соответствуют действительности.