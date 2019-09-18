Политолог назвал отчаянием слова главы МИД Украины о санкциях

Москва, 18 сентября. Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что партнерам Киева сложно поддерживать антироссийские санкций, является актом отчаяния, считает политолог Иван Мезюхо.

Пристайко в интервью изданию Welt заявил, что Запад постепенно перестает придерживаться антироссийских санкций. Признаком смягчения санкционного режима является восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ, а также прозвучавшие призывы вернуть Россию в состав «Большой восьмерки», уверен глава МИД Украины.

Мезюхо отметил, что введенный западными странами санкционный режим в отношении России не приносит инициаторам этих ограничительных мер должных плодов. Заявление Пристайко вызвано тем, что интерес Запада к Украине постепенно пропадает.

«Я думаю, что это заявление нужно расценивать как акт отчаяния. Я думаю, что задача, стоящая перед новым министром иностранным дел, — напомнить о своей стране международному сообществу и так называемым западным партнерам», — добавил эксперт в комментарии RT.

Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно, в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения к внутреннему конфликту на Украине.