Экономист назвал снижение Россией вложений в госдолг США уменьшением роли доллара

На фоне антироссийских санкций у РФ нет желания финансировать американскую экономику, которая отражает реальные проблемы, включая госдолг США. При этом Россия уменьшает роль доллара в своих резервах. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Сокращение вложений

Российская Федерация продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов, снизив их уровень в июле до 8,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные американского министерства финансов.

Из этой суммы 6,239 миллиарда приходится на долгосрочные бумаги, еще 2,262 — на краткосрочные. Вложения уменьшились с 10,85 миллиарда месяцем ранее, или на 2,35 миллиарда.

РФ еще с апреля прошлого года существенно сокращала вложения в госдолг США. Правда, в сентябре и октябре было зафиксировано незначительное наращивание. После этого восстановилась тенденция к снижению.

Российская Федерация сегодня не входит в тридцатку крупнейших держателей долга США. В этом списке первое место занимает Япония. Объем ее вложений составляет 1,131 триллион долларов. За Японией сразу следует Китай (1,11 триллиона), на третьем месте — Великобритания (334,7 миллиарда долларов).

Отражение реальных проблем США

Андрей Хохрин назвал понятным стремление России свести к нулю вложения в американские гособлигации. Причин на это несколько.

«Во-первых, и это самое очевидное, у монетарных властей РФ нет симпатии к финансированию американской экономики, тогда как США продолжают политику антироссийских санкций. Впрочем, эта причина, скорее, титульная. Будет ли в золотовалютные резервы 8 или 18 млрд рублей в US Treasures не так важно, поскольку доля в общей массе все равно очень мала. Во-вторых, Банк России стремится сделать резервы максимально диверсифицированными, по географии, валютам и товарам», — пояснил Андрей Хохрин.

Причем, заметил экономист, доля доллара, в котором измеряется стоимость резервов, вероятно, уже в этом году сократится до 20% от суммы резервов. Тогда как доля золота может эти 20% превысить. Резервы России перестают отражать реальный мировой валютный оборот (где доля доллара удерживается выше 60%, а доля золота пренебрежимо мала) и все более напоминают консервативный мультивалютный инвестиционный портфель.

«В-третьих, невзирая на свое лидерство по объему ВВП и внешнеторговому обороту, США имеют сводный кредитный рейтинг на уровне АА, не на максимальной ступени. И это отражение реальных проблем, в том числе с американским долгом. Да, США лидируют среди крупных развитых экономик по темпу роста, но они из лидеров по коэффициенту долговой нагрузки (госдолг США составляет около 115% от ВВП, больше только у Японии). Так что сокращение инвестиций в американские госбумаги — это еще и проявления формального риск-менеджмента», — добавил Андрей Хохрин.

Насколько выверен курс российских монетарных властей на минимизацию доллара и долларовых инструментах в собственных резервах? По мнению экономиста, с точки зрения ликвидности, низкая доля долларов — минус. Однако Российская Федерация — официальный нетто-кредитор (получение кредита без комиссий, штрафов и других начислений).

«Поэтому резервы могут понадобиться еще очень нескоро. А в этом случае можно поступиться ликвидностью в пользу диверсификации и снижения кредитного риска резервного портфеля», — заключил Андрей Хохрин.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому Российская Федерация благодаря накопленным резервам сегодня имеет лучшие стартовые позиции в случае новых мировых экономических потрясений. Чистый государственный долг России впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть в 2014 году стал отрицательным.