В России рак начнут выявлять быстрее

В России планируют начать выявлять рак быстрее. Об этом говорится в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». Документ с информацией находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

Таким образом, снизится и смертность от онкологии к 2021 году, уверены эксперты.

По словам врача-терапевта Альбины Стрельченко, выявить симптомы раковых заболеваний иногда удается на ранних стадиях при обращении к терапевту.

«Если человек приходит с «непонятными» симптомами: боли в животе, резкое похудение, температура, недомогание, то врач может направить пациента на дополнительное обследование. Такие симптомы могут встречаться и при других заболеваниях. Поэтому, чтобы выяснить причину, доктор проводит сбор жалоб, анамнез, осмотр и по алгоритму направляет на инструментальные и лабораторные обследования. В моей практике были такие случаи и удавалось обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях».

Даже общий анализ крови и мочи может показать нарушения в организме и вызвать подозрение у врача, отмечает эксперт.

«Например, в моче медик может увидеть эритроциты, затем назначить УЗИ, которое может показать опухоль почки, а она протекает без боли», — констатирует она.

Скрининги, которые существуют, отрабатываются годами в разных странах, какие-то остаются более информативными, какие-то постепенно уходят. Плохие результаты общих анализов могут говорить и о других болезнях.

«Например, у мужчин исследуют ПСА (простатический специфический антиген), который повышается при аденоме предстательной железы, но и при обычном простатите он тоже повышается. Поэтому, если взять результаты этих обследований и провести анализ, только у каждого четвертого окажется аденома», — заявила Альбина Стрельченко.

Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александра Петрова отмечает, что сейчас правила меняются.

«За каждого выявленного пациента с онкологическим заболеванием на ранних стадиях будет выплачиваться премия. Таким образом, работает финансовая мотивация. Врачу будет выгодно направить пациента на дополнительное обследование, если он что-то заподозрил. Безусловно, финансовая мотивация как часть работы должна сыграть свою роль», — говорит депутат.

На борьбу с онкологическими заболеваниями выделяются дополнительные средства в целом: появляется оборудование, увеличивается количество людей по этой специальности, рассказал он.

«Люди в больницу просто не идут. Мы постоянно не выполняем план по диспансеризации. Сейчас она будет проводиться чаще: людям предпенсионного возраста выделено два дня на прохождение диспансеризации за счет работодателя. Другому работающему населению — один день. Эти дни будут оплачиваться, и у людей появится дополнительная мотивация».

По словам депутата, в селах ситуация обстоит хуже, но количество передвижных пунктов увеличивается.