В ЛНР отреагировали на заявление командующего ООС об отводе войск в Донбассе

Киев не готовится отводить подконтрольные ему воинские формирования от линии соприкосновения, а наоборот — продолжает обстрелы. Об этом специально для Федерального агентства новостей через свой Telegram-канал «Марочко Live» объявил военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сегодняшнее заявление командующего Операции объединенных сил в Донбассе Владимира Кравченко о подготовке к отводу войск вдоль всей линии соприкосновения не соответствует действительности, — констатировал он. — Никаких подготовительных мероприятий на ЛБС нашими военнослужащими не отмечено. ВФУ находятся на ранее занимаемых позициях. Более того, в нарушение минских соглашений продолжаются обстрелы подконтрольной нам территории».

По словам собеседника ФАН, Народная милиция ЛНР всегда была и есть приверженец урегулирования конфликта мирным путем.

«В случае принятия решения отвести войска по всей линии боевого соприкосновения Народная милиция ЛНР обязательно это сделает, но только в зеркальном порядке. Доверять на данный момент командованию ВФУ и их заявлениям у ЛНР нет никаких оснований, поскольку они лгали на протяжении пяти лет», — подытожил он.

Напомним, сегодня, 18 сентября, командующий Операцией объединенных сил в Донбассе (ООС) Владимир Кравченко заявил о начале подготовки к отводу войск по всей линии фронта в Донбассе.