Депутат объяснил попытку оправдать Устинова желанием создать атмосферу беззакония

Москва, 18 сентября. Либеральная общественность использует шумиху вокруг признанного виновным в нападении на правоохранителя на незаконном митинге актера Павла Устинова в своих корыстных целях. Об этом заявил директор Института политических исследований, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков.

«Оппозиция» использует дело Устинова как платформу для жалких попыток осуществления государственного переворота, сказал Марков в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело».

«Из него делают не жертву, а героя, и защищают. Эта кампания нацелена на то, чтобы сформировать атмосферу, в которой оппозиционно настроенные люди будут готовы прийти на помощь, будучи уверенными в своем праве нарушать закон», — заметил депутат.

Он напомнил о деле Кирилла Серебренникова, который «участвовал в тотальном расхищении средств, но благодаря его оппозиционным взглядам удалось добиться для него свободы усилиями разделявших его настроения персон».

«После создания соответствующей атмосферы можно будет перейти к активной фазе государственного переворота с применением насилия. Сейчас им необходима травля в отношении тех, кто поддерживает власть. По большому счету, для организаторов этой кампании не так важно, виновен Устинов или нет», — уверен эксперт.

Напомним, московский суд приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы по уголовному делу о применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов. Согласно данным следственных органов, при задержании на незаконной акции в Москве он использовал силовой прием и вывихнул плечо представителю ОМОНа.

Бывший участник музыкальной группы Smash Влад Топалов, комментируя приговор Устинову, который совершил нападение на сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированного митинга так называемой «оппозиции» 3 августа, заявил, что наказаний без вины не бывает.