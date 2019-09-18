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В ДНР рассказали, зачем понадобилась перепись населения республики

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В ДНР рассказали, зачем понадобилась перепись населения республики

Донецк, 18 сентября. Итоги переписи населения в Донецкой Народной Республике лягут в основу будущих социальных программ, что позволит повысить уровень жизни населения и усовершенствовать работу органов власти. Об этом Федеральному агентству новостей заявила начальник Главного управления статистики ДНР Галина Скобцова.

«В последний раз перепись населения в Донбассе проводилась в 2001 году, — напомнила она. — В связи с этим республиканская перепись населения 2019 года приобретает особое значение, так как позволит получить реальные данные о численности, составе и распределении населения по территории Донецкой Народной Республики».

В ДНР рассказали, зачем понадобилась перепись населения республики

По словам собеседницы ФАН, результаты переписи необходимы, прежде всего, для разработки государственных прогнозов и программ социального и экономического развития республики, выработки мер для повышения социальных стандартов уровня жизни населения, а также для оптимизации функционирования органов государственной власти.

«Результаты республиканской переписи населения 2019 года, по существующей методологии, лягут в основу дальнейшего расчета численности населения республики с учетом естественного и миграционного приростов» — подытожила Скобцова.

Напомним, что, согласно постановлению правительства ДНР, перепись населения пройдет на территории республики с 1 по 14 октября 2019 года.

«Провести с 1 по 14 октября 2019 года республиканскую перепись населения 2019 года. Определить, что моментом, на который осуществляется сбор сведений о населении, является 00.00 01 октября 2019 года»  — гласит текст документа.

 

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