СК РФ завел два новых уголовных дела из-за артобстрелов ВСУ в ДНР

Москва, 18 сентября. Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела из-за артиллерийских обстрелов украинской армии в Донецкой народной республике, в результате которых пострадали мирные жители, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Причиной возбуждения одного из уголовных дел стал артобстрел ВСУ 10 сентбря в поселке Старомихайловка, расположенном в Донецкой народной республике. В результате атаки украинской армии получила ранения местная жительница. Второе дело было заведено по факту артобстрела гражданских объектов на улице Мамина-Сибиряка в Донецке 11 сентября. Во время нападения пострадали три сотрудника МЧС ДНР, одному из которых оторвало кисть руки.

«Следственный комитет России продолжает фиксировать факты преступной деятельности украинских силовиков в Донбассе, совершаемые в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней», — констатировали в российском ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

Напомним, в 2014 году некоторые регионы Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская Народные Республики — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в свою очередь начал в Донбассе силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли минимум 13 тысяч человек.

Стороны конфликта заключили минские соглашения, гарантами которых выступают Украина, Россия, Франция и Германия. Договор призван урегулировать конфликт мирным путем, однако обстрелы ВСУ в Донбассе по-прежнему продолжаются.