Корнилов объяснил отказ Рады отменить закон об импичменте президента Украины

Депутаты Верховной рады отказались отменить закон о процедуре импичмента президента, инициатором которого выступила партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Напомним, автором законопроекта является действующий глава государства Владимир Зеленский.

Известный политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов специально для Федерального агентства новостей прокомментировал решение украинского парламента. По словам эксперта, данный нормативный правовой акт отвечает интересам Зеленского, и поэтому парламент, который ему полностью подконтролен, принял данное решение.

«Оппозиция пыталась это дело затянуть, но Рада, по сути, еще раз проголосовала за закон, который устраивает Зеленского. Демарш пытались устроить те, кто против этого закона, но Рада отказалась. Вот и все», — говорит политолог.

По словам аналитика, далеко не все украинские парламентарии были довольны проектом закона, который внес Зеленский. Они попытались застопорить его принятие, но потерпели фиаско.

«Группа депутатов попыталась затянуть вопрос подписания закона, поэтому было внесено постановление в связи с якобы нарушением процедур. Сейчас Рада проигнорировала требование отменить данный закон. Соответственно, сегодня-завтра спикер Рады [Дмитрий] Разумков его подпишет», — подытожил Владимир Корнилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. По мнению Владимира Корнилова, это позволит главе государства бороться со своими политическими оппонентами. Причем это могут быть как представители оппозиции, так и члены его собственной партии «Слуга народа», которые не согласны с основной линией проводимой политики. Политолог отметил, что Зеленский в данном случае не является первопроходцем.